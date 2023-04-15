Воронежские глухие футболисты выиграли международные соревнования «Кубок Дружбы»

Среди победителей «Кубка Дружбы» большинство – воронежцы. Фото: cspsk-vrn.ru

Международные соревнования «Кубок Дружбы» по футзалу (спорт глухих) завершились победой команды Россия-1. Костяк национальной сборной составляли воронежские футболисты Бородюков, Ибрагимов, Толстопятов, Радинский и Савин, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

В ходе турнира команда Россия-1 разгромила сборную Беларуси 7:3. Встреча с Узбекистаном получилась более упорной и зрелищной. Россияне победили 6:4.

Третье место на турнире заняла команда Россия-2. В ее составе также были два воронежских футболиста - Крикун и Хусанов.