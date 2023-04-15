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НовостиСпорт15 апреля 2023 16:18

Воронежские глухие футболисты выиграли международные соревнования «Кубок Дружбы»

Сборная России, костяк которой составляли наши земляки, победила команды Беларуси и Узбекистана
Юрий КОЗЛОВ
Среди победителей «Кубка Дружбы» большинство – воронежцы.

Среди победителей «Кубка Дружбы» большинство – воронежцы.

Фото: cspsk-vrn.ru

Международные соревнования «Кубок Дружбы» по футзалу (спорт глухих) завершились победой команды Россия-1. Костяк национальной сборной составляли воронежские футболисты Бородюков, Ибрагимов, Толстопятов, Радинский и Савин, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

В ходе турнира команда Россия-1 разгромила сборную Беларуси 7:3. Встреча с Узбекистаном получилась более упорной и зрелищной. Россияне победили 6:4.

Третье место на турнире заняла команда Россия-2. В ее составе также были два воронежских футболиста - Крикун и Хусанов.