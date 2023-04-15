В Воронеже перенесли концерт группы «Алиса»

Константин Кинчев теперь решил приехать в Воронеж осенью. Фото: Кристина КОРМИЛИЦЫНА

Концерт рок-группы «Алиса», который должен был состояться 2 мая на площадки Event-Hall, перенесли ровно на пять месяцев. Теперь команда во главе с неизменным лидером Константином Кинчевым планирует приехать в столицу Черноземья 2 октября. Купленные билеты будут действительны на эту дату. Их можно вернуть в кассе или на сайте Event-Hall (инструкцию смотрите здесь), либо у других билетных операторов.

Любопытно, что «Алиса» перенесла концерты не только в Воронеже, но и в Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону, причину такого решения при этом не поясняли.

Напомним, недавно в Воронеже отменили концерт певицы Анны Лорак, заподозренной в спонсировании ВСУ.