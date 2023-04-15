На воронежском авиастроительном заводе приостановили сборку самолета Ил-112В

Проект Ил-112В поставили на паузу. Фото: Объединенная Авиастроительная Корпорация (ОАК).

Сборку Ил-112В на воронежском авиастроительном заводе (ВАСО) приостановили для доработки двигателя. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в ходе пресс-конференции.

Глава областного правительства не назвал даже приблизительных сроков возобновления проекта, хотя и отметил его значимость для завода. Александр Гусев констатировал, что двигатель после доработки нужно будет тщательно проверить в испытательных лабораториях.

Напомним, работы по созданию Ил-112В прекратили после ЧП в подмосковной Кубинке летом 2021 года. Самолет тогда испытывали перед демонстрацией на Международном военно-техническом форуме. Во время снижения при заходе на посадку у Ил-112В загорелся правый двигатель. Самолет рухнул, погибли все три летчика, находившиеся в нем. Пилоты успели увести Ил-112В от деревни Никольское к лесополосе, а катапультироваться уже не смогли.

Справка «КП»

Процесс создания Ил-112В идет с 2014 года. Это первый военно-транспортный самолет, разработанный в России с нуля после распада СССР. Он предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и грузов до пяти тонн. Самолет должен прийти на смену Ан-26. Преимущество его в том, что ИЛ 112В способен подниматься в воздух с необорудованных аэродромов и даже грунтовых полос и выдержать самые сложные климатические условия. Крейсерская скорость самолета – 470 километров в час, дальность 1,2 тыс. километров.