Воронежец победил на чемпионате ЦФО по гиревому спорту

Владислав Зуев на пьедестале. Фото: cspsk-vrn.ru

На чемпионате Центрального федерального округа по гиревому спорту в Калуге отлично выступил воронежский спортсмен Владислав Зуев. Он набрал в двоеборье в весовой категории до 68 килограммов сумму 210 очков. Это результат, равный нормативу мастера спорта международного класса. Тренирует Зуева Никита Колесниченко.

Ранее воронежские гиревики завоевали на чемпионате ЦФО восемь медалей. Ранее наши спортсмены завоевали два золота (они на счету Виктории Воропаевой и Сергея Синицына). А также две бронзы в личных соревнованиях и еще четыре – на команду Воронежской области. В ней, кстати, был и Зуев. Так что в активе Владислава на этом чемпионате уже две медали.