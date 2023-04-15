Под Воронежем многодетный отец из Тамбовской области попался на взятке полицейскому

Попытка дать взятку обернулась для уроженца Тамбовской области условным сроком. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В июне 2022 года в селе Айдарово Рамонского района 26-летнего местного жителя заподозрили в краже бензопилы из сарая. Молодой человек пришел в отдел полиции с 30-летним старшим братом. Тот решил «договориться» со стражем порядка, предложив ему взятку. Получив отказ, он не угомонился и положил 15 тысяч на сейф в служебном кабинете. После чего полицейский позвонил куда следует, и взяткодателя задержали с поличным.

- В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину. Ее подтверждают и показания свидетелей, - сообщил руководитель Семилукского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Евгений Гетманов.

В итоге суд учел, что у 30-летнего уроженца Тамбовской области на иждивении находятся пять маленьких детей, и дал ему условный срок – три года.