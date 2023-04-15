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НовостиПроисшествия15 апреля 2023 14:38

Под Воронежем многодетный отец из Тамбовской области попался на взятке полицейскому

Мужчина пытался «отмазать» старшего брата
Юрий КОЗЛОВ
Попытка дать взятку обернулась для уроженца Тамбовской области условным сроком.

Попытка дать взятку обернулась для уроженца Тамбовской области условным сроком.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В июне 2022 года в селе Айдарово Рамонского района 26-летнего местного жителя заподозрили в краже бензопилы из сарая. Молодой человек пришел в отдел полиции с 30-летним старшим братом. Тот решил «договориться» со стражем порядка, предложив ему взятку. Получив отказ, он не угомонился и положил 15 тысяч на сейф в служебном кабинете. После чего полицейский позвонил куда следует, и взяткодателя задержали с поличным.

- В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину. Ее подтверждают и показания свидетелей, - сообщил руководитель Семилукского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Евгений Гетманов.

В итоге суд учел, что у 30-летнего уроженца Тамбовской области на иждивении находятся пять маленьких детей, и дал ему условный срок – три года.