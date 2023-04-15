В Воронеже в микрорайоне Придонской рухнул электрический столб

Столб «прилег» уже давно. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В микрорайоне Придонской появился памятник бесхозяйственности – упавший электрический столб. По его проводам проезжают машины, а пешеходы аккуратно перешагивают.

Местные жители сообщают, что видели, как в дождь провода убирают с дороги голыми руками. Если это правда, то по крайней мере столб обесточен. Иначе мы бы узнали о несчастных случаях.

Жители Придонского также утверждают, что столб упал уже месяц назад. Однако убирать его не торопятся. После обращения в администрации местные жители узнали, что столб не относится к ведению горэлектросетей, и получили совет искать владельца.