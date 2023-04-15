Воронежские спортсменки победили в командном первенстве России по стендовой стрельбе

В активе Серафимы Тарасенко на первенстве России уже две победы. Фото: cspsk-vrn.ru

Команда воронежских юниорок в составе Серафимы Тарасенко, Александры Галиной и Дарьи Дергуновой стала победителем командного первенства России. В матче за «золото» наши девушки с сухим счетом 6:0 победили соперниц из Татарстана. Об этом сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

На командном первенстве страны среди юниоров и юниорок до 21 года, проходящем в поселке Тлюстенхабль Республики Адыгея, на счету воронежских спортсменов есть еще одна победа. Серафима Тарасенко выиграла уверенно, с отрывом в три чашки, в финале личного первенства. Теперь в ее активе уже два золота на этом турнире.