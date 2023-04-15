Кассир из Воронежской области подарила аферистам около миллиона рублей

Игры на электронной бирже под руководством незнакомцев к добру не приводят. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В пятницу, 14 апреля, мошенники, не боящиеся греха в предпасхальную неделю, продолжили «окучивать» доверчивых жителей Воронежской области. На этот раз самым крупным их уловом обернулось общение с оператором-кассиром из Грибановского района. Женщине предложили заработать на электронной бирже. А «брокеры» ей якобы помогут. Итогом попыток поиграть на бирже с помощью аферистов для женщины стала потеря кругленькой суммы – около миллиона рублей.

- Всего 14 апреля в Воронежской области зарегистрировали 11 мошенничеств и 3 хищения, совершенных с банковских карт. Ущерб, причиненный поверившим аферистам людям, составил более 2,7 миллионов рублей, - сообщили в региональном ГУ МВД.