В полиции напомнили о запрете парковки и проезда в центре Воронежа из-за футбольного матча

Проезд на прилегающих к стадиону участках четырех улиц закроют с раннего утра 16 апреля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В региональном ГУ МВД напомнили о запрете парковки и проезда в центре Воронежа 15 и 16 апреля. Связаны они с проведением футбольного матча – в воскресенье «Факел» сразится с грозненским «Ахматом», игра начнется в 16.30.

Чтобы не мешать организации матча, уже 15 апреля запретят парковку на прилегающих к Центральному стадиону профсоюзов улицах. Машину нельзя будет оставить с 18.00 субботы до 21.00 воскресенья, 16 апреля, на следующих участках:

Фридриха Энгельса (от Комиссаржевской до Чайковского);

Студенческая (от Феоктистова до Комиссаржевской);

Комиссаржевской (от Фридриха Энгельса до Студенческой);

Чайковского (от Фридриха Энгельса до Студенческой).

А с 7.00 до 21.00 16 апреля запретят проезд по участкам следующих улиц:

Комиссаржевской (от Кольцовской до проспекта Революции);

Чайковского (от проспекта Революции до Кольцовской);

Студенческая (от Феоктистова до Комиссаржевской);

Фридриха Энгельса (от Феоктистова до Средне-Московской).