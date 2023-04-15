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НовостиОбщество15 апреля 2023 10:06

В Воронежской области за сутки от коронавируса умерли два человека

Смертей от этой опасной болезни не было четыре дня
Юрий КОЗЛОВ
Коронавирус продолжает убивать наших земляков.

Коронавирус продолжает убивать наших земляков.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санитарные врачи на утро субботы, 15 апреля, сообщили о двух умерших от последствий коронавируса в Воронежской области. Смертей не было четверо суток. Ранее сообщали об одном умершем на утро 10 апреля. Всего с момента начала пандемии ушел в мир иной от коронавируса 8 631 наш земляк.

Немного выросла суточная заболеваемость. На утро 15 апреля заразились коронавирусом еще 348 жителей Воронежской области, 17 из них попали в больницы. Для сравнения: на начало дня 14 апреля подхватили коронавирус 344 наших земляка, 37 из них госпитализировали. Всего с момента начала эпидемии в Воронежской области заболели ковидом 500 398 человек.

Увеличилось число выздоровевших. На утро 15 апреля их было 457, в то время как на начало дня 14 апреля сообщали о 429 победивших коронавирус.