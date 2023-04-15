В Воронежской области за сутки от коронавируса умерли два человека

Коронавирус продолжает убивать наших земляков. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санитарные врачи на утро субботы, 15 апреля, сообщили о двух умерших от последствий коронавируса в Воронежской области. Смертей не было четверо суток. Ранее сообщали об одном умершем на утро 10 апреля. Всего с момента начала пандемии ушел в мир иной от коронавируса 8 631 наш земляк.

Немного выросла суточная заболеваемость. На утро 15 апреля заразились коронавирусом еще 348 жителей Воронежской области, 17 из них попали в больницы. Для сравнения: на начало дня 14 апреля подхватили коронавирус 344 наших земляка, 37 из них госпитализировали. Всего с момента начала эпидемии в Воронежской области заболели ковидом 500 398 человек.

Увеличилось число выздоровевших. На утро 15 апреля их было 457, в то время как на начало дня 14 апреля сообщали о 429 победивших коронавирус.