В Воронежской области утвердили новые меры соцподдержки для семей участников СВО

Участники боевых действий должны быть спокойны за свои семьи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Воронежской областной Думе утвердили новые меры социальной поддержки семей участников СВО. Им предоставят денежную компенсацию до 100 тысяч рублей в качестве компенсации затрат на газификацию. Детей должны обеспечить льготными путевками на отдых и оздоровление.

Новая льгота теперь будет предоставлена и самим участникам СВО. Их освободят от уплаты транспортного налога на машину с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил.

Напомним, в Воронеже семьи участников СВО полностью освобождены от платы за детский сад, детей должны обеспечивать бесплатным питанием в школах. Также члены семей воронежских бойцов могут не платить за проезд в городском общественном транспорте. Кроме того, в Воронежской области за семьями участников СВО закрепили соцработников, которые должны помогать решать возникающие проблемы.

На заседании облдумы также приняли решение о материальной поддержке многодетных семей. Им компенсируют часть затрат на обучение детей в колледжах и техникумах.