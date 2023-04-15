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НовостиОбщество15 апреля 2023 9:44

В Воронежской области утвердили новые меры соцподдержки для семей участников СВО

Им возместят часть расходов на газификацию, детей обеспечат льготными путевками
Олег КУЗНЕЦОВ
Участники боевых действий должны быть спокойны за свои семьи.

Участники боевых действий должны быть спокойны за свои семьи.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Воронежской областной Думе утвердили новые меры социальной поддержки семей участников СВО. Им предоставят денежную компенсацию до 100 тысяч рублей в качестве компенсации затрат на газификацию. Детей должны обеспечить льготными путевками на отдых и оздоровление.

Новая льгота теперь будет предоставлена и самим участникам СВО. Их освободят от уплаты транспортного налога на машину с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил.

Напомним, в Воронеже семьи участников СВО полностью освобождены от платы за детский сад, детей должны обеспечивать бесплатным питанием в школах. Также члены семей воронежских бойцов могут не платить за проезд в городском общественном транспорте. Кроме того, в Воронежской области за семьями участников СВО закрепили соцработников, которые должны помогать решать возникающие проблемы.

На заседании облдумы также приняли решение о материальной поддержке многодетных семей. Им компенсируют часть затрат на обучение детей в колледжах и техникумах.