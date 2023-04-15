Губернатор высказался по поводу взрыва маршрутки в Воронеже в 2021 году

Автобус после взрыва. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

На встрече с представителями СМИ в пятницу, 14 апреля, губернатор Воронежской области Александр Гусев ответил на вопрос о том, есть ли что-нибудь новое по поводу расследования о взрыве в Воронеже автобуса в августе 2021 года.

Глава регионального правительства заявил, что следствие продолжается, причины взрыва пока неизвестны. Однако Александр Гусев еще добавил, что приняты меры для того, чтобы эта трагедия не повторилась:

- Мы оснастили практически весь городской транспорт системами видеонаблюдения. Также их установили на основных пересадочных и остановочных узлах. Теперь только «самоубийцы» могут пронести взрывное устройство в салон, они тут же попадут в руки правоохранителей.

Напомним, маршрутный автобус № 10а взорвался 12 августа 2021 года около 21.15. Погибли две женщины, пострадали еще 26 человек. Жертв могло быть еще больше, если бы не помощь неравнодушных людей, бросившихся на помощь. Некоторых из них губернатор Александр Гусев поощрил именными часами. По поводу взрыва возбудили уголовное дело, карающее за ненадлежащем оказание услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух человек. Вскоре его передали из регионального в центральный аппарат Следственного комитета. С тех пор федеральные следователи не делали никаких заявлений о возможных причинах взрыва.