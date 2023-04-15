В Воронеже из-за плохого состояния дорог отменили несколько дачных маршруток

Пока на автобусах можно доехать не до всех дач.
Фото: Кристина БРАЖНИКОВА
Автобусы нескольких дачных маршрутов, которые должны начать работать с 15 апреля, на деле так и не вышли на линию. Состояние дорог, ведущих к садам и огородам горожан, оказалось неприемлемым для безопасного проезда. Об этом сообщили активисты общественного движения «Город и транспорт».
В результате маршруты № 53сб, 60с, 68тс пока не работают. А 22-е не едут до СНТ «Отдых». Автобусы № 7с заменили 87-е (их путь немного продлили).
Таким образом, реально работают только пять дачных маршрутов:
- № С53 «ул. Димитрова – мкр. Сомово»;
- № С76 «Сады Ближние – ж/д вокзал «Воронеж-1»;
- № 79 «з-д ГОО – мкр. Сем. Выселки» до остановки «Сады «Дружба»;
- № 87 «ул. Перхоровича – мкр. Буденный» до остановки «Тополя-2»;
- № 113СД «ж/д вокзал «Воронеж-1» – Сады Дальние» с присвоением ему нового номера С93 «ж/д вокзал «Воронеж-1» – Сады Дальние».