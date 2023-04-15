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НовостиОбщество15 апреля 2023 8:13

В Воронеже из-за плохого состояния дорог отменили несколько дачных маршруток

На данный момент реально запустили лишь пять автобусов
Олег КУЗНЕЦОВ
Пока на автобусах можно доехать не до всех дач.

Пока на автобусах можно доехать не до всех дач.

Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Автобусы нескольких дачных маршрутов, которые должны начать работать с 15 апреля, на деле так и не вышли на линию. Состояние дорог, ведущих к садам и огородам горожан, оказалось неприемлемым для безопасного проезда. Об этом сообщили активисты общественного движения «Город и транспорт».

В результате маршруты № 53сб, 60с, 68тс пока не работают. А 22-е не едут до СНТ «Отдых». Автобусы № 7с заменили 87-е (их путь немного продлили).

Таким образом, реально работают только пять дачных маршрутов:

- № С53 «ул. Димитрова – мкр. Сомово»;

- № С76 «Сады Ближние – ж/д вокзал «Воронеж-1»;

- № 79 «з-д ГОО – мкр. Сем. Выселки» до остановки «Сады «Дружба»;

- № 87 «ул. Перхоровича – мкр. Буденный» до остановки «Тополя-2»;

- № 113СД «ж/д вокзал «Воронеж-1» – Сады Дальние» с присвоением ему нового номера С93 «ж/д вокзал «Воронеж-1» – Сады Дальние».