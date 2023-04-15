На выезде из Воронежа водитель «Хенде» устроил аварию с тремя пострадавшими и сбежал

Последствия ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В пятницу, 14 апреля, в 16.20 в Рамонском районе на первом километре дороги «Аэропорт-Воронеж» случилась авария. 31-летний водитель «Хендэ Солярис» при выполнении маневра обязан был пропустить «Ладу-Гранту», однако не сделал этого. Машины столкнулись.

Удар был сильный, и без пострадавших не обошлось. В больницу увезли 63-летнего пассажира «Хенде», жителя Рамонского района, и двух мужчин 22 и 37 лет, ехавших в «Ладе». 25-летнему воронежцу, рулившему отечественной машиной, госпитализация не потребовалась. А предполагаемый виновник аварии с места ДТП сбежал. Сейчас его разыскивают.