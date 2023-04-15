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НовостиОбщество15 апреля 2023 7:20

В Воронежской области многодетным семьям компенсируют часть затрат на платное обучение

Это касается студентов учреждений среднего профессионального образования
Олег КУЗНЕЦОВ
Обучение в колледжах и техникумах родителям многодетных семей теперь обойдется дешевле.

Обучение в колледжах и техникумах родителям многодетных семей теперь обойдется дешевле.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Воронежской областной Думе утвердили решение о компенсации части затрат многодетных семей на образование. Родителям вернут половину стоимости годового обучения на каждого ребенка, поступившего в колледж или техникум. Закон действует до 2026 года.

На данный момент детей из многодетных семей, учащихся учреждениях среднего профессионального образования, 550. При этом в среднем за год родители платят за них по 52 тысячи рублей.

В 2023 году на реализацию этого решения из областного бюджета планируют потратить 14,3 миллиона рублей.