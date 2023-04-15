В Воронеже 19-летний водитель «Лады» сбил пешехода из Мурманской области

«Лада» после ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В пятницу, 14 апреля, в 22.10 у дома № 9/1 по Московскому проспекту случилось ДТП. 19-летний водитель «Лады-211440», ехавший со стороны улицы 45 Стрелковой дивизии в направлении Плехановской, сбил пешехода. Мужчина шел через дорогу там, где не было «зебры». Его на скорой отвезли в больницу. Оказалось, что это гость столицы Черноземья – 34-летний житель города Североморск Мурманской области. Полицейские разбираются, мог ли водитель вовремя затормозить или объехать пешехода.

Дорога после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего 14 апреля в Воронежской области случилось 140 ДТП, из них в Воронеже – 96, на дорогах в районах – 34, на федеральных трассах – 10. В пяти авариях получили травмы семь человек, - сообщили в региональном ГУ МВД.