Воронежцев приглашают на забеги в парк «Динамо»

Фото городского управления экологии Фото: Предоставлено

В Центральном парке Воронежа возобновились еженедельные кроссы, которые проводятся в теплое время года с 2018 года.

Присоединиться к ним может любой желающий совершенно бесплатно. Для этого достаточно один раз зарегистрироваться на сайте 5verst.ru, сохранить полученный QR-код и прийти с ним в субботу на место старта. Возраст и уровень физической подготовки не важны – дистанцию можно пройти даже пешком. Старт и финиш находятся рядом с фонтаном у «Зеленого театра».

Забеги стартуют в 9 часов утра после предварительного инструктажа и разминки. После мероприятия на почту участнику придет письмо с его результатом. Эта информация также появится на сайте организатора.