Воронежцев приглашают на забеги в парк «Динамо»

Фото городского управления экологии
Фото: Предоставлено
В Центральном парке Воронежа возобновились еженедельные кроссы, которые проводятся в теплое время года с 2018 года.
Присоединиться к ним может любой желающий совершенно бесплатно. Для этого достаточно один раз зарегистрироваться на сайте 5verst.ru, сохранить полученный QR-код и прийти с ним в субботу на место старта. Возраст и уровень физической подготовки не важны – дистанцию можно пройти даже пешком. Старт и финиш находятся рядом с фонтаном у «Зеленого театра».
Забеги стартуют в 9 часов утра после предварительного инструктажа и разминки. После мероприятия на почту участнику придет письмо с его результатом. Эта информация также появится на сайте организатора.