Предшественниками речного трамвая в Воронеже станут чартеры и такси

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Бизнес сообщество заинтересовано в использовании Воронежского водохранилища для водного транспорта, сообщил губернатор Александр Гусев на встрече с представителями СМИ. В связи с этим власти рассматривают возможность запуска речного трамвая. Напомним, о перспективах его создания до 2041 года недавно говорили и депутаты Гордумы.

- Для начала это будут речные чартеры и такси. Они соединят парки «Алые паруса», «Дельфин», «Червленый яр», - поделился с журналистами планами губернатор.

Важным этапом к запуску речного транспорта глава региона назвал реконструкцию Петровской набережной и строительство необходимой инфаструктуры.