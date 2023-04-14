Сотрудники Росреестра проконсультируют воронежских садоводов и дачников

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Управление Росреестра по Воронежской области организует неделю консультаций с представителями садоводческих и огороднических сообществ.

В понедельник, 17 апреля, с 11.00 до 13.00 специалисты ведомства проведут горячую линию, где ответят на вопросы, связанные с «дачными делами», кадастровым учётом и регистрацией недвижимостью.

Общение пройдет по телефонам:

– 8 (473) 210-76-25;

– 8 (473) 210-76-26.

Во вторник, 18 апреля, состоится совещание с представителями СНТ «ЕМАНЧА», где обсудят комплексные кадастровые работы, межевание и многое другое.

В среду, 19 апреля, в Семилукском муниципальном отделе Управления Росреестра по Воронежской области по адресу: г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 120/1 пройдёт приём граждан по вопросам, касающихся дачных участков.

В четверг, 20 апреля, состоятся консультации в МФЦ по вопросам «дачной амнистии».

– в филиале АУ «МФЦ» в Железнодорожном районе с 9.00 до 13.00;

– в филиале АУ «МФЦ» в Коминтерновском районе с 14.00 до 18.00.

Завершит марафон прямой эфир на тему: «Что нужно учесть при строительстве дома, если земельный участок расположен в охранной зоне» в соцсети «ВКонтакте». Он пройдет в пятницу, 21 апреля.