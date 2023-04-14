С умершим ректором Воронежского университета инженерных технологий можно будет проститься 17 апреля

Василий Попов. Фото: ВГУИТ ВКонтакте.

В Воронежском государственном университете инженерных технологий рассказали о церемонии прощания со своим умершим ректором Василием Поповым. Она начнется в понедельник, 17 апреля, в 9.30. Гражданская панихида пройдет с 10.00 до 11.00 в Малом актовом зале ВГУИТ (проспект Революции, 19, административный корпус). Василия Николаевича похоронят на Юго-Западном кладбище.

Василий Попов был доктором биологических наук, профессором Российской академии наук, Почетным работником сферы высшего образования РФ. Он прошел путь от ассистента до заведующего кафедрой, был деканом факультета и проректором по науке и инновациям в ВГУ. С 2011 года по 2015 год возглавлял Координационный Совет по делам молодежи в научно-образовательной сфере при Совете по науке, образованию и технологиям при Президенте России. С 2019 года стал ректором Воронежского государственного университета инженерных технологий.

Жизнь Василия Попова оборвалась, когда ему было всего 48 лет.