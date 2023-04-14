Воронежские каратисты завоевали две бронзы на всероссийских соревнованиях «Кубок Ак Барс»

Виктория Будникова на пьедестале. Фото: cspsk-vrn.ru

На «Кубке Ак Барс» в Казани, в которых, кроме наших каратистов, участвовали спортсмены из Ирана, Беларуси, Армении, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, в активе воронежской команды две бронзы. Соревнования включали в себя международный турнир среди взрослых спортсменов и юношеские Всероссийские соревнования.

Успеха нашим каратистам удалось добиться только на всероссийских соревнованиях. Артем Попов занял третье место в возрастной группе 12-13 лет (весовая категория свыше 55 кг), а Виктория Будникова завоевала бронзу в весе до 48 кг среди 16-17-летних спортсменов. Готовили к турниру призеров соответственно тренеры Д.В. Герасимов и А.Х. Джиянов.

Артем Попов завоевал вторую медаль для воронежской команды. Фото: cspsk-vrn.ru

Только участницей международного турнира в весовой категории свыше 68 кг стала Лера Кашебян. Победитель первенства России 2022 года Ксения Шишова также проиграла в первом бою всероссийских соревнований. Неудачный жребий сразу свел ее с основной конкуренткой – вторым номером национальной сборной, Ксенией Беляковой из Московской области.

- Все выступили достойно, дрались на совесть. Но медалей взять удалось только две, и те силами резерва, - подвел итоги турнира главный тренер региональной сборной по каратэ Константин Пожидаев.

Напомним, недавно воронежские каратисты завоевали семь медалей на первенстве России.