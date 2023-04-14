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НовостиОбщество14 апреля 2023 16:43

Больше 50 воронежских дошколят приняли участие в конкурсе талантов

Концерт прошел в библиотеке имени Пушкина
Ирина КАЗАНИНА
Фото управы Ленинского района

Фото управы Ленинского района

Фото: Предоставлено

В Воронеже в концертном зале Специальной городской библиотеки искусств им. А.С. Пушкина состоялся районный этап городского конкурса детского творчества «Воронежские самоцветики».

В этом году в традиционном конкурсе управы и районного отдела образования приняли участие более 50 воспитанников детсадов. Ребята продемонстрировали свои художественные таланты, а жюри оценивало конкурсантов по номинациям: «Вокальное искусство», «Хореографическое искусство», «Разговорный жанр», «Специальная номинация «Изюминка» для детей в возрасте от 3-х до 4-х лет.

Конкурс «Самоцветики» проводится ежегодно с 1998 года и помогает юным талантам проявить себя и приобщиться к лучшим образцам культуры и искусства.