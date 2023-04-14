В воронежском селе пробурили скважину за 7,3 миллиона

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Прокуратура Терновского района Воронежской области проверила, как исполняется законодательство о водоснабжении в селе Костино-Отделец, где в декабре 2022 года вышла из строя единственная скважина, которая обеспечивала населенный пункт водой.

- После вмешательства прокуратуры первоначально организован ежедневный подвоз питьевой воды населению, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.

Местная администрация оформила систему водоснабжения в собственность, а департамент государственного регулирования тарифов Воронежской области утвердил тариф на питьевую воду. А правительство Воронежской области выделило для строительства новой скважины более 7,3 миллиона рублей.

Все эти меры в совокупности позволили возобновить водоснабжение села и его социальных объектов: школы, детского сада, ФАПа и пожарной части.