Воронежцев предупредили об отключении телевещания 17 апреля

Фото - пресс-служба филиала РТРС

В Воронежской области пройдут глобальные профилактические работы на сети телерадиовещания региона. Об этом предупредили в пресс-службе филиала РТРС 14 апреля.

Работы пройдут в понедельник, 17 апреля. Специалисты выключат передатчики, которые используются для трансляции цифрового и аналогового телевидения, а также радиопрограм.

Отключения продлятся в период с 02 часов ночи до 11:00 и коснутся пяти крупных радиотелевизионных станций. Они расположены в крупных городах региона - Воронеже, Боброве, Борисоглебске, Богучаре и Россоши.

Так, в Воронеже не будут транслировать цифровые пакты РТРС-1 и РТРС-2 (20 бесплатных общедоступных телеканалов), а также 19 радиопрограмм в FM-диапазоне (Вести FM, Дети FM, Ди FM, Дорожное радио, Европа Плюс, Маяк, Мелодия-Воронеж, Новое радио, Радио "Комсомольская правда", Радио 7 на 7 холмах, Радио NRJ, Радио Благовестие, Радио Губерния, Радио России, Радио Ударная волна_РАДИО-ЛЮБОВЬ, Радиоканал МИР, Ретро ФМ, Русский хит, Русское Радио) и трех аналоговых телеканалов (Ю ТВ, «Солнце» и «Суббота!»).

Расписание плановых профилактических работ жители области также могут посмотреть на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ в разделе «Кратковременные отключения трансляции». Уточнить информацию можно по телефону «горячей линии»: 8-800-220-20-02 (звонок по России бесплатный).