Жительница Воронежа получила полмиллиона субсидии за трудоустройство «мертвых душ»

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

В Воронеже полицейские выявили факт мошенничества при получении субсидии представительницей одной из воронежских аптек, действующей по генеральной доверенности. Как выяснили оперативники, осенью прошлого года 37-летняя местная жительница для получения субсидий на возмещение части затрат работодателей, действуя по доверенности в интересах одной из аптек города, изготовила фиктивные документы, которые подтверждали факт временного трудоустройства работников, зарегистрированных в службе занятости. «Мертвых душ» по документам числилось 10 человек. И они якобы выполняли в организации различные хозяйственные работы.

На основании липовых документов фирма получили больше полумиллиона рублей в качестве субсидии.

- Полицейские установили, что указанные в документах 10 сотрудников хоть и были официально приняты женщиной на работу, в действительности об этом не знали, никак функций в организации не выполняли и заработную плату не получали, - рассказали в пресс-службе полиции.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.