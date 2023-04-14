В Воронеже началось весеннее обновление газонов

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

С наступлением благоприятных погодных условий специалисты комбината благоустройства Ленинского района приступили к обновлению газонов части вдоль магистральных улиц. После предварительной рекультивации земельных участков их засевают травой.

В настоящее время такие работы проводятся на улице Плехановская. Рабочие аккуратно вручную вскапывают грунт, сеют траву, после чего укрывают участок газона специальным материалом. Такое укрытие помогает избежать лишнего испарения, пересыхания, спасает семена от птиц, сохраняет микроклимат у поверхности земли и помогает корневой системе травинок развиваться.

- В свое время на этой магистральной улице при ремонте тротуара применили прогрессивную технологию формирования приствольного пространства деревьев, когда это пространство увеличено по площади между деревьями. При этом вымощен технический тротуар, позволяющий производить уборку без риска повреждения зеленых насаждений, и грунт не вымывается на проезжую часть, - сказал глава Ленинского района Сергей Ситников.

В течение летнего сезона за газонами ухаживают: косят и поливаю по мере необходимости.