В Воронеже эвакуировали посетителей и персонал ТРК «Арена» из-за замыкания в кафе

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В пятницу, 14 апреля, эвакуировали ТРК «Арена», что находится на Бульваре Победы, 23Б. Примерно в 14.10 по громкоговорителю объявили, что в здании пожар. Об этом «Комсомольской правде» рассказали очевидцы.

- Нам сообщили, что в здании произошел пожар и просили покинуть помещение. Пользовались только лестницами, эскалаторы отключили. Пока мы вышли, пожарные уже приехали, - пояснил читатель.

Также он рассказал, что люди столпились возле ТРК, но спасатели просят их отойти от здания.

Подробности пояснили в ГУ МЧС по Воронежской области. Оказалось, произошло короткое замыкание в кафе на первом этаже без последующего горения. В связи с этим помощь пожарных не требовалась.