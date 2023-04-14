Воронежцам рассказали, как не стать жертвой финансовых аферистов

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12 апреля исполнилось 200 лет со дня рождения драматурга, которого называют «русским Шекспиром». На сцене Воронежского театра юного зрителя к этой дате прошел спектакль «Последняя жертва». В постановке Анатолия Ледуховского история о жизни московского купечества приобрела черты криминальной драмы. Ее включили в число самых заметных спектаклей сезона 2021-2022, по мнению экспертного совета Национальной театральной Премии «Золотая Маска».

А перед тем, как прозвучал последний звонок, гости смогли погрузиться в эпоху, в которой разворачиваются действия в пьесах Александра Островского. В этом им помогли эксперты воронежского отделения Банка России.

Они рассказали, как выглядели деньги того времени, что можно было на них купить, какими уловками пользовались в те годы финансовые мошенники.

В фойе ТЮЗа всех ждала фотозона, где любой желающий мог почувствовать себя банковским служащим прошлых веков: посидеть в импровизированном кабинете управляющего, примерить костюмы, сшитые по образцам униформы разных лет, в том числе времен Островского.

Большой интерес вызвал рассказ о памятных монетах Банка России. Гости узнали о серебряной монете, недавно вышедшей к 200-летию драматурга, о том, какие еще необычные деньги выпускает главный банк страны, и какие из них связаны с Воронежем и нашими великими земляками.

Также эксперты провели мастер-класс, на котором рассказали, как можно проверить купюры на подлинность. Самые активные участники получили сувениры от Банка России.

- Одна из главных тем в пьесах Островского — деньги. Они играют ключевую роль в жизни его персонажей, определяют их поведение и поступки. Мы решили связать те далекие годы с нашим временем и обсудить, какие ошибки его героев нельзя повторять, чтобы не остаться с пустым кошельком, — отметила Галина Гончарова, эксперт по финансовой грамотности воронежского отделения Банка России.

- Наша основная аудитория — юные воронежцы. Приходя к нам на спектакли, они знакомятся с произведениями школьной программы, стараются понять поступки персонажей, примерить на себя те или иные ситуации. Тема финансовой грамотности — это тоже своего рода классика. И хорошо, что сейчас ей уделяют столько внимания. Я думаю, нашим зрителям было интересно посмотреть на нее немного под иным углом. Заодно они погрузились в контекст времени, в котором разворачивается действие в спектакле, — сказал Евгений Кочетков, художественный руководитель ТЮЗа.