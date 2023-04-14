В Воронеже поймали парня, воровавшего велосипеды из подъездов в Новой Усмани

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Ранее в отдел полиции по Новоусманскому району обратилось несколько жителей многоквартирных домов. Они заявили о краже велосипедов из подъездов. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону 14 апреля.

Стражи порядка установили, что вор орудовал ночью. Велосипеды угонял, перекусывая гибкие замки. Его личность вскоре удалось установить. Им оказался 21-летний воронежец. Парня задержали на улице 9 Января, похищенное имущество у него изъяли.

В отделе полиции злоумышленник сознался в содеянном и пояснил, что в Новую Усмань приехал к бабушке. Увидев велосипеды, решил их украсть, а потом продать. На вырученные деньги собирался приобрести наркотики.

Полицейские возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Сейчас устанавливается причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений.