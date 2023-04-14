В Воронеже с 15 апреля заработают дачные маршруты

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Воронеже начинают работу дачные автобусы. Сезонные маршруты запустят с 15 апреля, сообщили в мэрии. Это маршрутки:

- № 22 «мкр. Отрожка – мкр. Буденный» будет следовать до Буденовского кладбища (с работой автобусов с 8:00 до 18:00 и интервалом движения около 30 мин);

- № С53 «ул. Димитрова – мкр. Сомово»;

- № С76 «Сады Ближние – ж/д вокзал «Воронеж-1»;

- № 79 «з-д ГОО – мкр. Сем. Выселки» проследует до остановочного пункта «Сады «Дружба»;

- № 87 «ул. Перхоровича – мкр. Буденный» до остановочного пункта «Тополя-2»;

- № 113СД «ж/д вокзал «Воронеж-1» – Сады Дальние» с присвоением ему нового именования № С93 «ж/д вокзал «Воронеж-1» – Сады Дальние».

Чиновники уточнили, что в случае ухудшения дорожных условий (например, размытая дождями дорога), работа отдельных маршрутов может временно приостанавливаться.

Кроме того, с 7:00 до 21:00 16 апреля, при проведении 1 игры Чемпионата России по футболу, маршрут № С76 будет следовать с улицы Плехановской по улице Кольцовской, площади Черняховского, улице Кольцовской до остановки «ж/д вокзал Воронеж-1». В обратном направлении – с улицы Кольцовской по улице Плехановской и далее по маршруту.