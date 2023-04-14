Двоих участников СВО в Воронежской области посмертно наградили орденами Мужества

Фото - пресс-служба администрации Кантемировского района Фото: Предоставлено "КП"

Орденами Мужества посмертно наградили двух жителей Кантемировского района, которые погибли в боях на Донбассе. Это - Николай Колтунов из села Новомарковка и Александр Курочкин из села Писаревка. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Награды вручили родителям погибших военнослужащих. Мать Николая Колтунова приняла Орден Мужества в Новомарковской школе, где учился герой из рук главы района Владимира Покусаева. На церемонии присутствовало 120 учеников и педагогов образовательного учреждения.

– Воин пал смертью храбрых на поле боя. Тем, что сейчас над нами мирное небо, а ребята ходят в школу, мы обязаны Николаю – сказал глава Кантемировского района.

В тот же день заместитель главы администрации района Геннадий Гончарук-Иванов и глава Писаревского сельского поселения Инна Скибина вручили Орден Мужества матери Александра Курочкина.