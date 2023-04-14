Тренер в Воронеже взяла в кредит 428 тысяч рублей и перечислила их мошенникам

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В полицию обратилась 33-летняя жительница Центрального района Воронежа. Женщина, работающая тренером в спортивной школе, рассказала, что попалась на уловку мошенников. Подробностями поделились в ГУ МВД по региону 14 апреля.

Сейчас тренер после рождения ребенка находится в декретном отпуске. Накануне ей через мессенджер поступил звонок якобы от сотрудника банка. Мужчина сообщил, что некий аферист пытается изменить подключенный номер телефона к имеющейся у потерпевшей банковской карте. И предложил сотрудничество с представителями банка.

В мобильном приложении тренер увидела одобренный кредит, который по указанию «телефонных наставников» подтвердила. Затем женщину убедили снять наличные деньги и перевести их на якобы безопасные счета. Часть средств она «закинула» мошенникам через терминал, а часть - через мобильное приложение. В итоге женщина потеряла кредитные 428 тысяч рублей.

Осознав свою ошибку, потерпевшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.