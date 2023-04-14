В Воронежской области десять тысяч детей страдают ожирением

Для профилактики ожирения надо контролировать показатели крови Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более 10 тысяч детей в Воронежской области имеют ожирение. Такие тревожные данные озвучили в департаменте здравоохранения. Самой распространенной причиной избыточного веса становится бесконтрольное употребление фаст-фуда, переедание сладкой и калорийной пищи. Ситуацию усугубляет снижение физической активности детей, малоподвижный образ жизни, чрезмерное увлечение гаджетами, эмоциональные нагрузки, влияние семейных пищевых традиций.

Врачи назвали меры профилактики ожирения и его своевременного выявления. Для этого необходимо проходить профосмотры у педиатра для оценки физического, полового развития ребенка, контролировать артериальное давление и проводить биохимическое исследование крови, глюкозотолерантный тест, проверку гликированного гемоглобина.

Особенно следить за здоровьем надо тем, у кого есть наследственная предрасположенность к ожирению.