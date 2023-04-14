Воронежцы усомнились в подлинности еще пяти общих собраний домов

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

За первую неделю апреля специалисты государственной жилинспекции перенаправили в МВД по Воронежу пять обращений от жильцов многоквартирных домов, выразивших сомнения в подлинности протоколов общих собраний. Это адреса:

- ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 64/2, обращение о незаконном направлении платежных документов АНО УЖКС «Омега»;

- ул. Артамонова, д. 28, протокол от 03.03.2023 о выборе для управления ООО «УК ВАНДА РУС»,

- ул. Ростовская, д. 72, протокол от 01.02.2023 о выборе для управления ООО УК «Забота»,

- ул. 25 Января, д. 4, протокол от 28.12.2022 о выборе для управления ООО УК «Забота».

В ГЖИ уточнили, что проверка подлинности протоколов общих собраний находится в полномочиях полиции. Если у собственников есть сомнения в сомневаются в проведении собрания, они могут ознакомиться с предоставленным УК протоколом в ГЖИ по адресу: ул. Кирова, 6А, 4 этаж, 406 кабинет.