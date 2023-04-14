В Воронежской области за 2 миллиарда построят больницу

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Компания «Воронежстройреконструкция» построит четырехэтажную больницу в Бутурлиновском районе. Она выиграла контракт стоимостью почти два миллиарда рублей на возведение стационара на 144 места. Результаты торгов стали известны 14 апреля. «Воронежстройреконструкция» стала их единственным участником.

Проект предполагает строительство на улице Дорожной в Бутурлиновке современного медицинского учреждения с приемным отделением, родильным, операционным, терапевтическим и инфекционным блоками. Также в новой больнице будут отделения хирургии, гинекологии, учебная кафедра и пищеблок.

Строительство стационара, согласно контракту, завершится до конца 2025 года.