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НовостиОбщество14 апреля 2023 9:29

В Воронежской области за 2 миллиарда построят больницу

В ней будет 144 места
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Компания «Воронежстройреконструкция» построит четырехэтажную больницу в Бутурлиновском районе. Она выиграла контракт стоимостью почти два миллиарда рублей на возведение стационара на 144 места. Результаты торгов стали известны 14 апреля. «Воронежстройреконструкция» стала их единственным участником.

Проект предполагает строительство на улице Дорожной в Бутурлиновке современного медицинского учреждения с приемным отделением, родильным, операционным, терапевтическим и инфекционным блоками. Также в новой больнице будут отделения хирургии, гинекологии, учебная кафедра и пищеблок.

Строительство стационара, согласно контракту, завершится до конца 2025 года.