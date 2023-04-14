Из-за дождя в Воронеже затопило дорогу под Северным мостом

Воронежские автомобилисты сообщают, что на дороге при выезде под Северным мостом образовалась громадная лужа. Из-за чего машины, пробиваясь сквозь нее, едут медленно. Движение затруднено. Информацией с места поделились очевидцы в соцсетях, разместив видео.

В комментариях местные жители пишут, что после дождей в этом месте всегда образуется лужа. И предположили, что это происходит из-за особенностей «профиля дороги». Другие же порекомендовали автомобилистам в сырую погоду не ехать по этому участку, тем более если ситуация повторяется.

Напомним, утром горожане застряли в 8-балльных пробках по дороге на работу. Днем ситуация улучшилась. Пробки снизились до 5 баллов.