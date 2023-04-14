Воронежские музыканты сыграют на Пасху мистерию Вагнера «Парсифаль»

фото филармонии

14 и 15 апреля в филармонии пройдут Пасхальные концерты. Воронежский академический симфонический оркестр под управлением Игоря Вербицкого представит произведения отечественных и зарубежных композиторов, посвященные Светлому празднику.

В первом отделении прозвучат арии из мистерии «Парсифаль» Рихарда Вагнера, ария из оратории «Страсти по Матфею» Иоганна Себастьяна Баха и ария из оратории «Мессия» Георга Фридриха Генделя. Солировать будут Алексей Тюхин и Мария Бойко.

- Монументальная опера-мистерия Рихарда Вагнера «Парсифаль» ставилась во многих крупнейших театрах мира. Мне выпало счастье исполнить это произведение впервые в Воронеже! Ария будет звучать на языке оригинала - на немецком. Это довольно редкое явление на воронежской сцене, - рассказал исполнитель партии Амфортаса Алексей Тюхин.

Второе отделение начнется с премьерного для Воронежа исполнения увертюры «Торжество православия» современного российского композитора Владислава Панченко. Затем прозвучит симфоническая картина «Из Апокалипсиса» Анатолия Лядова. Концерт завершит увертюра «Светлый праздник» Николая Римского-Корсакова - интереснейший пример светского музыкального произведения, полностью основанного на темах церковной службы.

14 апреля в 19.00, 15 апреля в 18.00 (12+)