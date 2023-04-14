600 тысяч рублей выплатят семье сбитой поездом 25-летней глухонемой жительницы Воронежа

Фото из архива КП Фото: Артем КИЛЬКИН

Семье сбитой электропоездом 25-летней глухонемой девушки из Воронежа выплатят компенсацию морального вреда. Ее размер составил 600 тысяч рублей. Такое решение принял Левобережный районный суд. Об этом рассказали в пресс-службе транспортной прокуратуры 13 апреля.

Ранее сотрудники надзорного ведомства обратились туда с иском. Они просили возместить семье моральный вред.

Напомним, трагедия случилась у станции Масловка 7 декабря 2021 года. Утром глухонемая девушка пересекала железнодорожные пути в неположенном месте. В этот момент ее сбила электричка. У погибшей осталось двое маленьких детей.