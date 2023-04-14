Аналитики изучили, как изменился спрос на вторичное жильё в крупнейших регионах России за последние три года. Как показало исследование, люди реже выбирают квартиры в региональных центрах и чаще предпочитают жить в менее населённых пунктах своего региона. Единственным исключением стала Москва.

При этом Воронежская область вошла в ТОП-3 регионов по доле ипотечных сделок при приобретении готового жилья. Показатель составил 72%. Выше Воронежской стала только Омская и Новосибирская области - 89% и 76% соответственно.

В регионах

На рынке вторичной недвижимости растёт интерес населения к недвижимости за пределами административных центров. По мнению аналитиков, отток из городов-миллионников прежде всего связан с большим количеством выгодных предложений и относительно низкими ценами на вторичном рынке.

Перераспределение спроса также обусловлено расширением транспортной системы (новые дороги, общественный транспорт) и активной застройкой пригородных территорий. Преимущества новых строительных проектов — хорошая экология и развитая инфраструктура. Так как к концу 2022 года объём предложения на вторичном рынке по-прежнему высок, в том числе и от собственников квартир в новых ЖК, у покупателей есть много возможностей выгодно улучшить свои жилищные условия.

Наконец, сыграла свою роль и пандемия, когда жизнь вдали от городского шума, удалённый формат работы и благоприятная экологическая обстановка стали дополнительными стимулами для переезда.

Методология исследования

Эксперты проанализировали региональную статистику по ипотечным сделкам ПАО Сбербанк на вторичном рынке в 2023 году. В исследовании учтены регионы с административными центрами — городами-миллионниками. В результате была определена доля ипотечных сделок по приобретению готового жилья, которая пришлась на региональные центры, от общего количества ипотечных сделок, заключённых на рынке вторичной недвижимости в регионе. Этот показатель эксперты сравнили с данными за 2021 год.