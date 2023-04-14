В Воронежской области уйдут в отставку шесть судей

Состав судей Воронежской области в апреле сильно изменится. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

На заседании квалификационной коллегии судей (ККС) Воронежской области, запланированном на 19 апреля, рассмотрят заявления об отставке шести судей.

Самые масштабные изменения произойдут в Павловском районном суде. Там собираются подать в отставку Людмила Самойлова и Юрий Шевцов (оба - с 28 апреля) и заместитель председателя Сергей Анпилогов (с 15 мая).

У зампреда суда истекает шестилетний срок полномочий. Анпилогов не собирается оставаться работать и рядовым судьей.

Самойлова и Шевцов – старожилы суда. Проработали они в нем соответственно 23 года и 27 лет.

С 4 мая намеревается покинуть свой пост судья облсуда Руслан Меремьянин. Он работает на этом посту с апреля 2010 года.

Также уйдет в отставку судья Рамонского района Геннадий Корыпаев (его стаж на этом посту – более десяти лет). Мировой судья Ирина Полянская планирует покинуть свою должность с 1 июня.

Напомним, на том же заседании могут утвердить на посту председателя Ленинского райсуда Дмитрия Майорова. Должна заполниться и вакансия главы Нижнедевицкого районного суда. На нее претендует Александр Шуров.