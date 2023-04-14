Массовая авария произошла в воронежском микрорайоне Шилово

Фото - ГУ МВД по региону Фото: Предоставлено "КП"

В воронежском Шилово на улице Курчатово произошло массовое ДТП с участием трех машин. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария случилась 14 апреля примерно в 08.50 у дома № 36. По предварительным данным, произошло столкновение трех автомобилей. Ехавший в центр «Фольксваген», которым управлял 48-летний мужчина, столкнулся двигавшимися во встречном направлении «Доджем», за рулем которого находился 51-летний водитель, и автомашиной «Форд Мондео», которой управлял 25-летний водитель.

В результате ДТП автомобили получили сильные механические повреждения. А вот водители, по счастью, не пострадали.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.