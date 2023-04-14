В Воронеже иномарка насмерть сбила пешехода

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Авария произошла 13 апреля примерно в 20.50 в Воронеже. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.

Фото - ГУ МВД по региону Фото: Предоставлено "КП"

По предварительным данным полиции, у дома № 126 Б по улице Новгородская33-летний местный житель на автомобиле «Вольво» ехал со стороны улицы Беговая в направлении Хользунова. В этот момент он допустил наезд на пешехода. Мужчина переходил проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне видимости водителя, слева направо относительно движения транспортного средства.

От полученных травм пешеход скончался на месте. Его личность сейчас устанавливают правоохранители. Полицией проводится проверка.