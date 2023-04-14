Ленинский райсуд Воронежа может возглавить Дмитрий Майоров

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП".

19 апреля планируют назначить руководителя Ленинского райсуда. Вопрос рассмотрят на заседании Квалификационной коллегии судей Воронежской области. Это следует из опубликованной предварительной повестки ККС.

Напомним, Ленинский районный суд Воронежа – один из ключевых. Именно здесь принимаются оперативные решения по избранию мер пресечения подозреваемым в наиболее резонансных уголовных делах. А также судьи рассматривают дела, фигурантами которых становятся чи6новники, депутаты.

Председатель Воронежского областного суда Василий Тарасов предложил ККС возложить полномочия руководителя на Дмитрия Майорова. Он с октября 2019 года является зампредседателя райсуда.

Также на коллегии рассмотрят представление Василия Тарасова о возложении полномочий главы Нижнедевицкого районного суда на работающего здесь с 2011 года судью Александра Шурова.