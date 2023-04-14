Утром в пятницу воронежцы пожаловались на космические цены на такси

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Утром в пятницу, 14 апреля, продолжил лить дождь. В городе сервисы зафиксировали пробки в 8 баллов. Пытающиеся добраться до работы воронежцы пожаловались на высокие цены в такчи.

Тарифы выросли практически в два раза. Стоимость поездки, например, от Северного моста до улицы Лилии Рябцевой – 446 рублей. С Левого берега до центра почти 500. А к Юго-Западному рынку более 600.

Горожане пишут, что машину вызвать по обычному тарифу в 200 рублей не реально.

Утренние пробки фиксируются на Московском проспекте, улицах 9 января, в районе Остужевского кольца, а также Шишкова и Тимирязева.