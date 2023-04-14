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НовостиОбщество14 апреля 2023 5:24

Воронеж встал в 8-балльные пробки из-за сильного дождя 14 апреля

Самый большой затор наблюдается на Московском проспекте и улице 9 января
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Воронеже вот уже третий день идет сильный дождь. На мокрых дорогах увеличилось количество аварий, а также дорожники начали работы по благоустройству, что приводит к серьезным пробкам. Утром 14 апреля заторы в городе-миллионнике уже достигли 8 баллов. Об этом сообщает сервис "Яндекс". Накануне вечером они были в 10 баллов.

Так, авария за последнее время произошла только одна – в районе Военного городка в Коминтерновском районе. Зато затор растянулся до центра города по Московскому проспекту. Стоит также Антонова-Овсеенко, а затем и 9 января.

Сложно проехать по Северному и Чернавскому мостам. Подстаивает Тимирязева до остановки «Березовая роща». Ну и традиционно пробка на перекрестке в районе Цирка и от остановки «Педагогический университет» до «Работницы».