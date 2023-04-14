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НовостиОбщество14 апреля 2023 5:07

Сухая и прохладная погода будет в Воронежской области на Пасху

Местами в районах ожидаются морозы до -3 градусов
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Иван Макеев

В грядущие выходные в Воронеже и области будет сухо, дожди прекратятся. Однако температура воздуха снизится. А в пасхальную ночь, с 15 на 16 апреля, и вовсе местами по региону ожидаются заморозки до -3. Такой прогноз дают в региональном Гидрометцентре.

В субботу в районах области ночью ожидается от -3 до +2 градусов, в Воронеже — от 0 до +1 градуса. Днем 15 апреля будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. По области прогнозируют +6-+11, в Воронеже - +7-+9.

Днем в праздничное воскресенье воздух в районах прогреется до +8...+13 градусов, в областном центре — до +9...+11 градусов. В целом будет теплее, чем в субботу. И дождей снова не ожидается.