В Воронеже скончался ректор технологического университета

Фото: страница ВГУИТ во ВКонтакте.

Умер ректор Воронежского государственного университета инженерных технологий Василий Попов. Об этом сообщили в правительстве региона 13 апреля. Главе ВГУИТ было всего 48 лет.

- К огромному сожалению, Василий Николаевич ушел из жизни на пике своих сил и способностей. У него осталось много нереализованных идей и планов. Он любил жизнь, уверенно и творчески следовал к намеченным высоким целям, - отметил губернатор Александр Гусев. - Воронежское образование понесло тяжелую невосполнимую утрату.

В «техноложке» добавили, что Василий Попов был талантливым ученым, ярким управленцем и просто хорошим человеком. А обстоятельства всего случившегося требуют уточнения.

Василий Попов окончил дневное отделение биолого-почвенного факультета ВГУ в 1995-м. Затем защитил кандидатскую степень. Во время преподавания на кафедре физиологии и биохимии растений стажировался в Амстердаме и Берлине. В 2003 году стал доктором наук. На протяжении десяти лет Василий Попов выигрывал гранты для молодых преподавателей Благотворительного фонда В. Потанина. С 2008 возглавлял кафедру генетики, цитологии и биоинженерии ВГУ. С 2011 по 2018 год работал проректором в вузе.

Ректором университета инженерных технологий Василий Николаевич стал в 2019 году.

«КП» выражает соболезнования родным и близким Василия Попова.