Воронежские гиревики завоевали пять наград на старте чемпионата ЦФО

Виктория Воропаева (в центре). Фото ЦСП СК Воронежской области.

Пять медалей завоевала сборная Воронежской области в первый день чемпионата Центрального федерального округа по гиревому спорту. Турнир стартовал сегодня, 13 апреля, в Калуге. Виктория Воропаева в длинном цикле среди женщин победила в весовой категории до 68 кг. Сергей Синицын в весе до 78 кг среди мужчин также завоевал золотую медаль.

Бронзовые награды на счету Михаила Кананцова и Андрея Объедкова в весовых категориях до 68 кг и до 78 кг соответственно. В командной эстафете воронежские спортсмены (Синицын, Объедков, Антон Казанцев и Владислав Зуев) стали бронзовыми призерами в упорном соперничестве с командами Москвы и Калужской области.