Россияне выбрали самых популярных воронежцев

91% жителей России не имеют ни малейшего представления об именах известных воронежцев или людей, так или иначе связанных с Воронежем. К такому выводу пришли сотрудники института общественного мнения «Квалитас».

Из 1600 респондентов наибольшего упоминания заслужил император Петр Первый. Царя-реформатора с Воронежем ассоциируют шесть человек. Три упоминания получил комик и телеведущий Антон Шастун. Третий результат (по два голоса) у поэтов Осипа Мандельштама, Ивана Никитина и писателя Ивана Бунина.

По одному голосу набрали - Алексей Гордеев (политик), Сергей Астахов (актер), Май Абрикосов (бывший участник проекта «Дом-2»), Юлия Началова (певица), Андрей Платонов (писатель) и Роман Филиппов (летчик-герой).

Тем временем, ни одного упоминания не удостоились Константин Феоктистов (космонавт), Дмитрий Саутин (спортсмен), Николай Басов (ученый, лауреат Нобелевской премии), Митрофан Пятницкий (основатель хора), Иван Крамской (художник), Леонид Броневой (актер) и Самуил Маршак (писатель).