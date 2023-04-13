Заказник площадью более 1,3 тыс га создали в Воронежской области

Заказник областного значения «Липчанская гора» площадью 1 332 га объявили особо охраняемой природной территорией (ООПТ). Соответствующее постановление опубликовано сегодня, 13 апреля, на портале регионального правительства. ООПТ расположена в Липчанском сельском поселении. В основном заказник состоит из земель сельскохозяйственного назначения – 1 331 га. На водный ресурс приходятся 1,5 га территории. Земли лесного фонда отсутствуют.

Теперь на территории заказника запрещены - промышленное рыболовство, сбор растений и грибов, повреждение зеленых насаждений. Нельзя добывать полезные ископаемые, осуществлять строительство, применять ядохимикаты. Запрещается также разведение костров, проезд автомобилей, распашка земель и выгул собак. Тем временем заказник разрешено использовать для природно-познавательного туризма, растениеводства, сенокошения и пчеловодства.